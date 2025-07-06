Из пермского аэропорта задерживается вылет семи рейсов

В ночь с 5 на 6 июля из-за угрозы БПЛА были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для ряда аэропортов, в том числе Пулково (Санкт-Петербург), а также столичных Домодедово и Жуковский. Ранее аналогичные ограничения вводились в Шереметьево. Из пермского аэропорта отменен рейс авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга, который должен был вылететь в 5:40 местного времени. Также задерживаются вылет в Пулково авиакомпании «Россия», запланированный к вылету на шесть утра, расчетное время его выполнения 14:05. Задерживаются два рейса «Победы» и «Аэрофлота» в Москву, а также Сочи, Баку и Махачкалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино