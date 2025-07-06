США закупили у России цирконий впервые за полтора года

США в мае закупили в России циркониевую руду на сумму более $1 млн. Это следует из данных американской службы статистики. Подобная сделка двух стран в последний раз произошла полтора года назад.

Стоимость закупок оказалась максимальной с начала 2002 года, пишет «РИА Новости». Вместе с Россией США в мае купили цирконий у Австралии (на сумму $10 млн), Южной Африки ($891,6 тыс.), Малайзии ($120,7 тыс.) и Канады ($29,1 тыс.).

Цирконий — это металл, который применяется в промышленности с 1930-х годов. Он применяется в ядерной энергетике, ракетостроении, медицине, входит в состав сверхпроводящих сплавов, которые содержат металл ниобий, а также используется в других сферах.