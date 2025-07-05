Прокуратура проверяет дороги к Мокеевской школе после открытого письма директора

По поручению прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого начата проверка безопасности маршрутов следования школьного автобуса Мокеевской школы Ярославского округа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Директор школы Елена Парамонова опубликовала в группе «Лютово—Мокеевское» Вконтакте официальное письмо от своего имени в адрес министров образования и дорожного хозяйства региона, главы Ярославского округа и других ответственных лиц о ненормативном состоянии дорог, по которым детей возят в школу. Она написала, что вопрос «безопасного подвоза школьников в Мокеевскую школу так и не решен, несмотря на многократные обращения в различные инстанции». По ее словам, несмотря на решения суда ремонт дорог не производится. По некоторым участкам можно ездить только по обочине из-за износа проезжей части. Вызывает опасения директора и мост через реку Кисьму.

«Через 2 месяца начинается новый учебный год. Выпустить автобус в рейс для подвоза в школу и из школы не представляется возможным. Прошу дать официальное заключение о возможности осуществлять подвоз детей в школу. Иначе школа снимает с себя ответственность за безопасную перевозку обучающихся и уведомляет о возможном срыве образовательного процесса, что нарушает конституционное право детей на получение образования»,— говорится в письме госпожи Парамоновой.

К обращению приложена и фотография дороги с многочисленными выбоинами. Прокурор Ярославского района Алексей Корнилов выехал на проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по маршруту школьного автобуса ст. Лютово — д. Мокеевское, ст. Лютово — д. Бердицыно, д. Мокеевское — д. Сеславино.

«Совместно со специалистом ГИБДД прокурор района проверит состояние дорожного покрытия по всему маршруту следования школьного автобуса. По выявленным нарушениям незамедлительно будут меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокурор региона Климент Юрздицкий поставил ход и результаты проверки на личный контроль.

Антон Голицын