В Екатеринбурге во второй раз прошел сап-фестиваль E1 Sup Fest

В субботу, 5 июня, в центре Екатеринбурга прошел второй фестиваль Е1 Sup fest, организованный городским порталом Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль E1 SUP FEST в акватории городского пруда в Екатеринбурге Фото: Полина Бабинцева Фестиваль E1 SUP FEST Фото: Полина Бабинцева Фестиваль E1 SUP FEST в акватории городского пруда в Екатеринбурге Фото: Полина Бабинцева Следующая фотография 1 / 3 Фестиваль E1 SUP FEST в акватории городского пруда в Екатеринбурге Фото: Полина Бабинцева Фестиваль E1 SUP FEST Фото: Полина Бабинцева Фестиваль E1 SUP FEST в акватории городского пруда в Екатеринбурге Фото: Полина Бабинцева

Сотни участников из Екатеринбурга и других уральских городов в необычных костюмах прошли маршрут длиной 5 км по акватории Городского пруда. Костюмированные образы были самыми разнообразными :здесь можно было встретить Бабу Ягу, Леона и Матильду, Буратино и Данди по прозвищу Крокодил. Последний пояснил, что участвует во второй раз, в прошлом году он был летучей мышью.

Некоторые участники выходили на воду вместе с собаками и кошками. «Мы участвуем второй год подряд. Сегодня я взяла с собой кошку Джульетту. Она сидела у меня на плече все время. Она совсем не боится воды»,— пояснила участница фестиваля по имени Ирина.

Организаторы отметили участников в различных номинациях — от самых оригинальных костюмов до лучших дуэтов с животными. Главные победители получили возможность представить Екатеринбург на фестивале «Фонтанка-SUP» в Санкт-Петербурге.

Фестиваль E1 Sup Fest впервые прошел в Екатеринбурге в 2024 году. Тогда в заплыве приняло участие более 1 тыс. человек. Идея была позаимствована у петербургского портала «Фонтанка.ру»: в Санкт-Петербурге сап-фестиваль проводят с 2016 года. По словам организаторов, количество зарегистрированных участников в 2025 году вдвое превысило показатели прошлого года.

Полина Бабинцева