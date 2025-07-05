6 июля в Татарстане ожидаются грозы и туман

В воскресенье, 6 июля, в Татарстане и Казани прогнозируется переменная облачность с ночными грозами и утренними туманами. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью в республике местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем прогреется до показателей от +18 до +23 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, но утром возможны туманы. Температура составит от +11 до +13 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность без дождей, воздух прогреется до показателей от +20 до +22 градусов.

Влас Северин