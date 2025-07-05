В Париже впервые с 1923 года разрешили купаться в Сене

Реку Сена в Париже открыли для купания впервые с 1923 года. До конца лета для парижан будет доступно три зоны для плавания. Об этом сообщает France 24.

Зоны для купания рассчитаны на 150–300 человек. Они оборудованы раздевалками и душевыми. Парижские власти заявили, что будут ежедневно проводить контроль качества воды. «Мы отслеживаем две бактерии: кишечную палочку и энтерококки, и по одной из них уровень ниже порогового значения в десять раз, а по другой — более чем в 25 раз»,— сказал префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

При этом жителей предупреждают о сильных течениях, движении лодок и средней глубине в 3,5 м. Спасатели будут оценивать навыки плавания посетителей, прежде чем разрешить им самостоятельно купаться. Для тех, кто плавает не в специально отведенных для этого местах, предусмотрены штрафы.

Перед Олимпиадой 2024 года власти Парижа инвестировали около €1,4 млрд в улучшение качества воды в Сене. В дождливые дни парижская канализационная система часто переполняется, из-за чего дождевая вода и сточные воды попадают в реку. Во время соревнований СМИ сообщали об отравлении спортсменов после заплывов в Сене. Однако чиновники отрицали связь заболеваний с качеством речной воды.

Подробнее о водных соревнованиях на Олимпиаде-2024 — в материале «Ъ» «По омовению палочки».