Несовершеннолетнюю ростовчанку будут судить за сбыт наркотиков

В столице Дона несовершеннолетняя местная жительница предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным следствия, в феврале 2025 года фигурантка самостоятельно нашла в мессенджере контакты лица, занимающегося распространением запрещенных средств. Получив от него координаты местонахождения наркотиков, несовершеннолетняя попыталась организовать незаконный сбыт с помощью так называемых «закладок».

Противоправные действия дончанки пресекли сотрудники ППСП ростовского УМВД России. В ходе досмотра у задержанной в рюкзаке было обнаружено «наркотическое средство в крупном размере».

По информации пресс-службы СКР по региону, следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Андреев