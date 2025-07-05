В Югре прокуратура начала проверку после падения футбольных ворот на ребенка

Прокуратура Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) начала проверку после падения металлических футбольных ворот на восьмилетнего мальчика, сообщили в окружном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел 4 июля. «Ребенок получил травму и был госпитализирован в больницу, где ему своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц в части обеспечения условий безопасного пребывания детей на объектах спортивно-игровой инфраструктуры.

При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Шараева