В Астрахани прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшим ребенком

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с пострадавшим ребенком в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 18:00 накануне, 4 июля, на ул. Яблочкова. При выезде на эту улицу водитель автомобиля «Лифан» столкнулся с машиной «Лада Гранта».

В ДТП пострадал 14-летний пассажир «Лифана». Его увезли в медучреждение. Уполномоченный орган начал административное расследование по факту дорожной аварии.

Павел Фролов