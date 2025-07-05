«ЛУКОЙЛ-Пермь» объединился с дочерним предприятием

ООО «УралОйл» присоединили к ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, внесенные 1 июля. Решение о реорганизации юридического лица в форме объединения с головной компанией было принято в марте этого года. Тогда в «ЛУКОЙЛе» пояснили «Ъ-Прикамье», что слияние структур связано с консолидацией активов и единым управленческим подходом к деятельности компании. В 2023 году аналогичным способом к пермскому предприятию было присоединено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

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ООО «УралОйл» было зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности — добыча нефти. Ранее компания уже проходила реорганизацию. В 2011 году ее выделили из ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и присоединили к самарскому АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК), управляющему научно-техническим полигоном ЛУКОЙЛа. Зимой 2025-го бывший исполнительный директор компании «УралОйл» Владимир Митюшников был назначен гендиректором ООО «Усинск-НПО-Сервис», зарегистрированного в Республике Коми. Общество принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».