В Миассе мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

В Миассе произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Водитель второго погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла 5 июля возле улицы Богдана Хмельницкого, 62А. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл Darex. На последнем также находился десятилетний пассажир. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу.