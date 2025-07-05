СКР возбудил дело из-за гибели 11-летнего мальчика на пруду в селе Якшур-Бодья

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) из-за гибели 11-летнего мальчика на пруду в селе Якшур-Бодья, сообщили в ведомстве. Несовершеннолетний утром 5 июля отправился на рыбалку вместе с 48-летним отцом. Оба утонули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, тело взрослого обнаружили в воде около 08:00 местного времени, несовершеннолетнего — в районе 13:30. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели. Выясняются обстоятельства произошедшего.