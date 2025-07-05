Только 9% ижевчан готовы получать зарплату в цифровых рублях (3% — весь доход, 6% — частично), следует из опроса от сервиса SuperJob. Три четверти, или 76% горожан, заявили, что не готовы перейти на зарплату в цифровых рублях, в том числе опасаясь остаться «без средств на жизнь» при сбоях в системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Получать зарплату в «цифре» чаще согласны мужчины (11% готовы, среди женщин показатель составляет 8%) и горожане с доходом от 100 тыс. руб. (12%, не указан показатель среди тех, кто получает меньше). Ижевчане с высокой зарплатой чаще оказываются противниками новой формы национальной валюты (80%).