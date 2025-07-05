Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» двум казанским компаниям

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил почетное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.» двум казанским компаниям. Соответствующий указ уже подписан, сообщает пресс-служба главы республики.

Звания были присвоены за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В список награжденных компаний вошли: филиал АО «Сетевая компания» — «Казанские электрические сети» и АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б. И. Тихомирова.

Влас Северин