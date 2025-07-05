В Оренбурге суд решил взыскал с экс-руководителя стройфирмы более 58 млн рублей

Суд удовлетворил требования прокуратуры и принял решение о взыскании осужденного бывшего генерального директора ООО «УКС-Инвест» Александра Ершова причиненный ущерб в размере свыше 58 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в суде установлено, что в апреле 2017 года между ООО «УКС-Инвест» и ОАО «СЗ «УКС» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Оренбурге. В 2017-2018 гг Александр Ершов заключал с гражданами договоры уступки прав требования на 27 возводимых в доме квартир. После этого он присвоил полученные деньги.

За совершение преступления по чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) бывшего генерального директора приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн руб.

Руфия Кутляева