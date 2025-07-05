Президент Киргизии заявил, что страна нуждается в русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал обсуждаемые в стране предложения изменить статус русского языка. Такую инициативу он счел неправильной. Согласно киргизской конституции, русский язык наделен официальным статусом.

По мнению президента, «не русский язык нуждается в нас, а мы нуждаемся в русском языке», потому что «без него нам трудно будет выйти за пределы Кыргызстана». Он предположил, что даже в соседних Узбекистане и Таджикистане без знания русского языка невозможно общаться. «В Европе, Америке, Китае также пользуются услугами русских переводчиков», — сказал господин Жапаров (цитата по «Интерфакс»).

Президент добавил, что республике следует в первую очередь развивать родной язык, но также необходимо знать русский и английский: «Половина мира использует именно эти два языка».