В Татарстане план по капремонту многоквартирных домов выполнен на 47%

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане за 2025 год выполнена на 47%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Полностью отремонтированы 97 домов, из которых 29 были сданы за последние две недели в пяти районах и двух городских округах. Сейчас продолжается ремонт в 610 домах. Сезонные работы выполнены на 46%.

В рамках государственных программ ремонтируются 213 объектов образования. За последние две недели завершены работы в двух школах Елабужского и Высокогорского районов. Ремонт 33 школ выполнен на 72%. Также завершен ремонт первых двух пищеблоков в Казани и Алькеевском районе. В этом году в программу включены 74 объекта, и общий показатель выполнения составляет 40%.

Ремонт 11 детских садов выполнен на 63%. Работы в восьми ресурсных центрах и четырех общежитиях завершены на 74%.

Влас Северин