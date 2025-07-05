Прикамский химкомбинат перешел под управление «Росхима»

АО «Росхим» стало управляющей организацией АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ). По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 1 июля. Ранее генеральным директором общества выступал Эдуард Давыдов. Господин Давыдов, являющийся гендиректором основного акционера березниковского химкомбината — АО «Росхим» — руководил им с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Совет директоров БСЗ принял решение о досрочном прекращении полномочий Эдуарда Давыдова месяц назад. На этом же заседании стало известно, что новая управляющая компания будет получать вознаграждение в размере 3,239 млн руб. в месяц (без НДС).

Березниковский содовый завод является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2024 году выручка БСЗ составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 82,3 млн руб.