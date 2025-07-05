Рустам Минниханов поручил улучшить стандарты оформления строек в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил улучшить стандарты оформления строительных площадок в республике, чтобы они более эффективно информировали граждан об объектах. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства.

Для этого будут разработаны новые стандарты оформления строек, ремонта дорог и инфраструктуры. Эти стандарты должны соответствовать требованиям безопасности и культуры производства, а также предоставлять полную информацию гражданам об объектах. Рустам Минниханов отметил, что подобная практика уже применяется в Москве.

Раис Татарстана добавил, что за последние шесть лет в республике построили и отремонтировали более 26 тыс. социальных объектов, объектов благоустройства и ЖКХ. В этом году планируется строительство и ремонт более 3,5 тыс. объектов, ввод свыше 3,26 млн кв. м жилья, а также строительство пяти новых школ, трех школьных корпусов и семи детских садов.

Влас Северин