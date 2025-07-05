Суд в Сургуте арестовал врио начальника МРЭО ГИБДД Иванченко за взятку

Сургутский городской суд арестовал врио начальника МРЭО ГИБДД Александра Иванченко по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), рассказали в пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, обвиняемый будет находиться под стражей до 2 сентября. Фабула обвинения не раскрывается.

В местных СМИ сообщили, что Александр Иванченко был задержан 3 июля на рабочем месте. Если его вина будет доказана судом, его уволят со службы по отрицательным основаниям, и он понесет наказание в установленном законом порядке.

Мария Шараева