В казанском аэропорту задерживается порядка 10 рейсов

В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая задерживается порядка 10 рейсов как на вылет, так и на прилет. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Душанбе, Петрозаводск и Стамбул. Рейс FV 6235, направляющийся в Нижний Новгород, задерживается более чем на десять часов. Вылет, запланированный на 00:10, перенесен на 10:45.

Среди прибывающих рейсов наибольшая задержка зафиксирована у рейса N4 251 из Санкт-Петербурга. Его прибытие, которое должно было произойти в 01:35, теперь ожидается только в 14:05.

В Татарстане еще с 23:48 4 июля был объявлен режим «Беспилотная опасность», но о закрытии казанского аэропорта сообщений не публиковалось. Большая часть рейсов, несмотря на ряд задержек, выполняются согласно расписанию.

Влас Северин