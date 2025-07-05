Прокуратура проверяет пермский аэропорт после столкновения самолета с птицей

В минувший четверг Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia при заходе на посадку на аэродром Большое Савино столкнулся с птицей. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, она попала в лобовое стекло воздушного судна. На борту воздушного судна находились 190 человек, посадка прошла благополучно. Пермская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ