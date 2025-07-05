В Самарской области за пять месяцев выдали ключи от квартир 233 детям-сиротам

В Самарской области за первые пять месяцев жильем обеспечили 233 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 227 ребят получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда, шесть человек получили соцвыплату и приобрели жилье самостоятельно. Об этом сообщает региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что на 30 июня в регионе приобретено более половины от запланированного объема жилья. На текущий год стоит цель — обеспечить квартирами более 1400 человек.

В самаре закуплено 163 квартира по договорам долевого участия. Ключи от них передадут в четвертом квартале. В Тольятти приобретено 86 квартир, еще по 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Похвистнево план выполнен на 100%, оформляются документы для передачи жилья.

Руфия Кутляева