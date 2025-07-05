В Ульяновске в суд направлено дело о мошенничестве в сфере автострахования семи членами ОПГ

В суд направлено уголовное дело с утвержденными обвинениями в отношении семи членов организованной преступной группы (ОПГ). Им инкриминируется мошенничество в сфере автострахования, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, на территории Ульяновска с 2020 года по 2024 год члены ОПГ «организовывали фиктивные дорожно-транспортные происшествия, в последующем обращаясь в страховые компании за получением выплат». Установлено 19 эпизодов преступной деятельности, в результате которой участники группы получили свыше 6 млн руб. компенсационных выплат.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений СК и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии в июле 2024 года в ходе спланированной операции.

В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — не связанная с лишением свободы. Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения: «изобличили соучастников в инкриминируемых преступлениях».

На автомобили обвиняемых наложен арест на сумму 3,9 млн руб. в целях возмещения ущерба. Свыше 1 млн руб. обвиняемые погасили добровольно.

Руфия Кутляева