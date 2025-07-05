В Татарстане при пожаре в частном доме погибли две пожилые женщины

В городе Мамадыш при пожаре в частном доме погибли две женщины 73 и 98 лет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар вспыхнул в одноэтажном доме на улице Веры Фигнер. Прибывшие пожарные обнаружили, что кровля горела по всей площади. С огнем справились на площади 24 кв. м. В доме нашли тела двух погибших.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

Влас Северин