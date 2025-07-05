Глава СКР поручил ускорить расследование дела о ненадлежащем оказании медпомощи в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинский услуг в Самарской области и представить доклад о его результатах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в приемную главы СКР обратилась жительница Самарской области «по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств оказания ненадлежащей медицинской помощи ее отцу в одной из больниц Сызрани». В прошлом году мужчину госпитализировали в медучреждение, но «должное лечение ему не оказывалось».

Несвоевременное установление диагноза привело к ухудшению состояния здоровья, пациента перевели в другую больницу в Тольятти. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался. Заявительница отмечает неполноту расследования. Пока никто к отвественности не привлечен. В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело.

Руфия Кутляева