В Челябинске руководителей турфирмы осудят за организацию незаконной миграции

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело пяти человек, в том числе руководителей туристической фирмы и иных аффилированных с ней компаний. Их обвиняют в организации нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Полиция установила, что от пяти организаций 140 иностранцев получили фиктивные документы для получения визы. Заявленные в них цели приезда в Россию не соответствовали действительности, а предусмотренные обязательства не исполнялись.

В ходе расследования прошли обыски в офисах туристической фирмы и на местах жительства обвиняемых. Полиция изъяла технику, банковские карты, печати юридических лиц, наличные деньги.

Ольга Воробьева