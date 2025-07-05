Жителя Челябинской области осудили на 20 лет за планирование теракта и госизмену

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Челябинской области в государственной измене, покушении на теракт и участие в деятельности террористической организации. Ему назначено 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Челябинской области.

Южноуральца задержали сотрудники УФСБ в ноябре 2023 года. Тогда он планировал совершить теракт на одном из административных объектов Челябинска. В ходе расследования было установлено, перед этим он принял присягу украинской организации «Легион "Свобода России"» (внесена в список террористических организаций в РФ, запрещена). Кроме того, он также проводил разведку в зданиях объектов федерального органа исполнительной власти в области обороны.

Приговор еще не вступил в силу.

Ольга Воробьева