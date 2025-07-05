В Казани за сутки произошло 178 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За день в ДТП пострадал 1 человек, летальных случаев не зафиксировано. Всего сотрудники оформили 78 случаев через центры обработки ДТП и 20 аварий с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий.

За сутки было выявлено 6 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 3 случая вождения без соответствующих прав. Также к административной ответственности привлечены 2 мотоциклиста, 2 велосипедиста и 8 пользователей электросамокатов, а в отделы полиции доставлены 2 гражданина.

Влас Северин