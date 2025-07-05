В Воронежской области сбили больше 25 беспилотников

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы за ночь уничтожили больше 25 БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Информации о пострадавших нет.

Обломки беспилотников повредили несколько строений: оборвалась линия электропередачи в одном из муниципалитетов, а также была повреждена кровля частного дома и гаража. Энергоснабжение оперативно восстановлено, написал господин Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.