Авиакомпания Smartavia отменила вылет из Перми в Санкт-Петербург

Рейс Smartavia из пермского аэропорта Большое Савино в Пулково (Санкт-Петербург), запланированный на 5 июля был отменен. По словам пассажиров, которые купили билеты на рейс, уведомление об отмене они получили через пять минут после того, как самолет по расписанию должен был вылететь в Санкт-Петербург. Также задерживается рейс из Перми в Пулково авиакомпании «Победа». Борт должен был вылететь в 4 часа 55 минут, сейчас он перенесен на 11 часов 30 минут. Ночью Росавиация сообщила, что аэропорт в Санкт-Петербурге закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ