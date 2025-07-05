Рядом со строительной площадкой ПЗСП в Ижевске упали обломки БПЛА

Вчера в Ижевске рядом со строительной площадкой ЖК «Лесная гавань» упали обломки сбитого украинского БПЛА. Застройщиком жилого комплекса является пермская компания «ПЗСП». Как сообщили в АО «ПЗСП», разрушений и пострадавших на строящемся объекте нет. «Строительство объекта продолжается и идет в соответствии с утвержденным графиком. ПЗСП выполнит все обязательства перед участниками долевого строительства в полном объеме» - заявили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ПЗСП начал возведение крупного жилого комплекса — экопарка «Лесная гавань» - в пригороде Ижевска, на ул. Пермской, в 2022 году. В начала года компания получила разрешение на строительство 2 и 3 очереди ЖК «Экопарк «Лесная гавань» в Удмуртии.

Напомним, вчера Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА самолетного типа в Удмуртии. Это третья атака беспилотников Украины по объектам в регионе за эту неделю.