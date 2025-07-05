На выборы губернатора Пермского края выдвинулось 11 человек

Вчера вечером завершилось выдвижение кандидатов на выборах губернатора Пермского края. Всего документы на выдвижение представили 11 кандидатов, уточняет краевая избирательная комиссия.

Среди них: Дмитрий Махонин («Единая Россия»), Людмила Караваева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Вячеслав Лучников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Ксения Айтакова («Коммунистическая партия Российской Федерации»), Олег Постников («Либерально-демократической партия России»), Денис Шитов («Новые люди»), Александр Зинин (самовыдвижение), Максим Гашев («Партия за справедливость!»), Михаил Дьячков («Коммунистическая партия Коммунисты России») Егор Гилёв (самовыдвижение), Александр Запивалов (самовыдвижение).

Период сдачи документов на регистрацию продлится с 25 июля до 18:00 30 июля 2025 года. Всем кандидатам для регистрации требуется собрать 48 подписей депутатов в свою поддержку из не менее чем 33 муниципалитетов. Кандидатам-самовыдвиженцам помимо этого необходимо представить 19 691 подпись избирателей Пермского края, до 50% из которых (9 845 подписей) может быть собрано через портал «Госуслуги».

Окончательный список кандидатов, чьи фамилии будут включены в бюллетень для голосования, станет известен не позднее 8 августа.