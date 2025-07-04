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На Дону штрафы за несанкционированную торговлю составили 11 млн рублей

Сумма наложенных административных штрафов за торговлю в неустановленных местах в 2024 году составила более 11 млн руб. Об этом сообщает в своем Telegram-канале директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Реализуемая продукция, как правило, сомнительного происхождения, у продавца отсутствует санитарная книжка, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования», — отметила госпожа Гелас.

Сотрудники департамента совместно со специалистами региональной административной инспекции регулярно проводят рейды, направленные на борьбу с несанкционированной торговлей.

Наталья Белоштейн

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