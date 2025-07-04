Активы чиновника переехали в казну

Высокогорский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск прокуратуры к экс-главе Бугульмы Линару Закирову и его семье, постановив передать в доход государства имущество стоимостью более 115 млн руб. из заявленных 121 млн. В перечень взысканного вошли недвижимость в Казани, Москве, Сочи и автомобиль Porsche Cayenne, которые, по версии обвинения, были оформлены на родственников для сокрытия. Сам Линар Закиров, досрочно сложивший полномочия в апреле 2024 года, и его семья не присутствовали на заседаниях, а их защита намерена обжаловать решение. Юрист считает, что шансы на успешное обжалование решения минимальны, а дело может привести к уголовному преследованию экс-мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района Экс-глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района

Высокогорский районный суд Татарстана частично удовлетворил иск к бывшему главе Бугульмы Линару Закирову, решив передать имущество стоимостью более 115 млн руб. в доход государства. Ответчиками по делу также проходят его двоюродный брат Альберт Газизов, мать Фатыма Закирова и родители второй жены подозреваемого Рашид и Резида Хамзины.

В список взысканного имущества попала квартира в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани, парковочное место в том же комплексе, а также квартира в московском ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной и автомобиль Porsche Cayenne. Кроме того, обращению подлежат апартаменты в сочинском ЖК «Golden Palace», дом в элитном коттеджном поселке «Рич&Рич» в Сочи, а также земельный участок площадью 447 кв. м и 1/4 доли земельного участка площадью 239 кв. м в том же поселке. Стоимость взысканного имущества составила более 115 млн руб.

Дом с участком в деревне Берлек, зарегистрированный на двоюродного брата экс-главы Альберта Газизова, а также квартира и кладовая в ЖК «Немецкий квартал» в Бугульме, оформленные на мать Линара Закирова — Фатыму Закирову, в пользу государства обращены не были.

Первое судебное заседание по обращению в доход государства активов семьи Линара Закирова на 60 миллионов рублей прошло в декабре 2024 года. Тогда прокурор республики Альберт Суяргулов в иске предъявил претензии к имуществу, расположенному исключительно в Татарстане. В феврале 2025 года сумма исковых требований была увеличена вдвое и составила 121 миллион рублей. В число ответчиков также добавили родителей супруги экс-мэра, на которых оформлены иномарка и недвижимость в Крыму. Ни на одном из заседаний ответчики лично не присутствовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Татарстан Лилия Фаттахова на предварительном заседании по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Татарстан Лилия Фаттахова на предварительном заседании по делу об изъятии активов семьи главы Бугульминского района Линара Закирова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе судебных заседаний прокурор Лилия Фаттахова сообщила, что часть недвижимости главы Бугульминского района была оформлена на родителей его супруги для сокрытия. Также она отметила, что в период с 2014 по 2022 год сумма отчислений по счетам Линара Закирова составила 35 млн руб., что превышает его официальный доход. По данным прокуратуры, эти денежные средства использовались в том числе на покупку брендовой одежды и аксессуаров от Louis Vuitton, Saint Laurent, Hermes и Burberry.

Более того, прокуратура Татарстана выявила, что за пять лет глава Бугульмы Линар Закиров приобретал туристические путевки исключительно в Турцию и только через одного оператора на сумму 8 млн руб. Его совокупный доход за указанный период не превышал 11 млн руб.

В ходе заседаний защита утверждала, что зачастую недвижимость покупалась по заниженной стоимости, а средства семья получала в том числе подарками и займами.

В суде риелтор Оксана Алистарова рассказала, что помогала матери Линара Закирова приобрести квартиру на Шелепихинской набережной в Москве за 17,5 млн руб. Свидетель пояснила, что недвижимость была куплена по цене ниже рыночной из-за срочного отъезда продавца из страны. Реальная стоимость жилья составляла около 23 млн руб. Еще один свидетель, Дмитрий Беспалов, сообщил, что в 2015 году продал господину Закирову двухэтажную квартиру по заниженной стоимости — 5 млн руб., хотя его оценка составляла 12 млн. В то же время в договоре указана сумма сделки — 2,9 млн руб.

Также во время судебного заседания брат бывшей супруги Закирова заявил, что подарил экс-главе Бугульминского района 5 млн руб. Он также одолжил ему 17,5 млн руб. Этот заем, который Закиров обещал вернуть до 2030 года, был оформлен на мать ответчика — Фатыму Закирову.

После финального заседания юрист экс-главы Бугульмы Ленар Шакиров сообщил корреспонденту «Ъ Волга-Урал», что сторона защиты считает решение незаконным и планирует оспаривать его в Верховном суде Татарстана.

Само дело Линара Закирова было отнесено к категории гражданских, а не уголовных. В беседе с «Ъ Волга-Урал» советник «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Олег Ткаченко отметил, что решение суда об изъятии имущества, скорее всего, повысит шансы привлечения экс-главы Бугульмы еще и к уголовной ответственности. Он также отметил, что шансы на обжалование такого решения в Верховном суде республики невелики.

«Практика знает случаи, когда размер взыскания существенно корректировался при апелляционном обжаловании. Однако статистика и общий подход судов к антикоррупционным делам свидетельствует о небольших шансах защиты в апелляции», — заключил юрист.

Сам глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров досрочно сложил полномочия еще в конце апреля 2025 года. Тогда за его отставку по собственному желанию единогласно проголосовали депутаты муниципального совета района и города.

Линар Закиров занял должность главы Бугульминского района в сентябре 2014 года и был переизбран на этот пост в 2020 году. Перед назначением на высшую должность в муниципалитете он с апреля по сентябрь 2014 года занимал пост руководителя исполкома района. Его карьера в органах власти началась в 2009 году с должности председателя Комитета по делам молодежи исполкома Бугульминского района. В 2011–2014 годах Закиров работал префектом территории «Старый город». До прихода в муниципальное управление он был директором, а затем начальником Культурного центра МВД по Республике Татарстан.

Влас Северин