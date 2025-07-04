В Черноземье 5 июля будет облачно и дождливо, от +15°С до +24°С

В субботу, 5 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +15°С до +24°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь, температура составит до +17°C. Днем будет переменная облачность, без осадков, до +25°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +18°C. Днем — до +24°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачность и дождь. Температура составит до +16°C. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +23°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — до +16°C. Днем — до +21°C.

В Орле на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +15°C. Днем — до +23°C.

В Тамбове на протяжении суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — до +17°C. Днем — до +21°C.

Егор Якимов