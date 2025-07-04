В Ростове пересмотрят процесс эвакуации автомобилей

Оформление документов на эвакуацию и выдачу транспортных средств решили пересмотреть в Ростове-на-Дону. Об этом своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава ведомства считает, что горожане не должны самостоятельно искать сотрудника ГАИ, чтобы получить акт о нарушении или протокол.

«Эвакуация — это всегда стресс для водителя. Нужно действовать в рамках тех мер административного наказания, которые предусмотрены законом. Дополнительно усугублять положение нарушителя нельзя», — пояснила госпожа Беликова.

Еще министр отметила, что эвакуировать автомобили, припаркованные у социальных объектов и на улицах, не влияющих на общую дорожную обстановку в городе, не имеет смысла.

Новую схему эвакуации в донской столице проработают сотрудники министерства и Госавтоинспекции.

Наталья Белоштейн