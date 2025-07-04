Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в селе Комсомольском Чувашской Республики, где почти десять лет продолжает работать полигон ТБО, несмотря на решение о его ликвидации. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить просроченный полигон ТБО в Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил проверить просроченный полигон ТБО в Чувашии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Полигон твердых бытовых отходов размещается на территории села с 1994 года. В 2016 году компетентные органы приняли решение о его ликвидации, разработан проект рекультивации опасного объекта, однако полигон продолжает функционировать.

Многочисленные обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Чувашии Максиму Федорову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов