ФАС просеивает соль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупнейшего российского производителя соли компанию «Руссоль» о необходимости выработать новую ценовую политику. Документ, по мнению ведомства, должен исключить в том числе риск монопольно высоких цен на соль. Корректировка политики ценообразования часто длительный и болезненный процесс для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ФАС выдала компании «Руссоль» предупреждение о необходимости разработать новую торговую политику по реализации пищевой соли, следует из сообщения службы. Мера направлена на прекращение действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. В «Руссоли» от комментариев отказались.

«Руссоль» — крупнейший в России производитель пищевой соли. В 2024 году компания занимала на рынке доминирующее положение, установила ФАС. Она объединяет Илецкое, Баскунчакское и Усольское месторождения с общими запасами более 4,5 млрд тонн соли. Собственники «Руссоли» не раскрываются, ранее ее бенефициаром считался Сергей Черный.

Претензии ФАС к «Руссоли» были сформулированы после того, как компания отказалась поставлять товар ООО «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. «Сольторг» также не оповестили о старте договорной кампании, несмотря на намерение принять в ней участие, уточнили в ведомстве. В этих структурах на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Партнер АБ КИАП Илья Ищук поясняет, что предупреждение ФАС носит для компании обязательный характер. Его неисполнение повлечет за собой возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое уже может закончиться обязательным предписанием и существенным штрафом, говорит он. Но предупреждение выносится лишь на основании признаков нарушения, а не установления его факта, замечает консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин.

Новая торговая политика «Руссоли», по мнению ФАС, должна содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, предоставляющий недискриминационный доступ к товару.

В тексте нужно закрепить принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие их необоснованное повышение. Реализация требований, по мнению ФАС, будет способствовать снижению рисков установления монопольно высоких цен.

Розничные цены на соль пока демонстрируют сдержанный рост. На конец июля 1 кг продукции стоил в среднем 22,4 руб., увеличившись на 14,2% год к году.

Даниил Лапухин предполагает, что у «Руссоли» уже есть внутренние акты, регулирующие обозначенные ФАС вопросы. В них потребуется внести частичные изменения, пересмотрев некоторые процессы, замечает он.

Господин Ищук говорит, что болезненнее всего менеджмент обычно воспринимает необходимость регулирования системы ценообразования. «Часто понимание коммерческих служб о том, по какой причине, как и когда необходимо корректировать стоимость, не вполне соответствует требованиям антимонопольного закона»,— поясняет он. Управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик предполагает, что разработка принципов ценообразования на пищевую соль может потребовать существенных ресурсов и времени, в том числе на согласование политики с ФАС.

Александра Мерцалова