Великие державы померились влиянием

В Российском совете по международным делам (РСМД) подготовлен доклад «Внерегиональные акторы на Балканах», в котором анализируется роль и влияние в регионе внешних игроков: России, ЕС, Турции, США и Китая. Эксперты пришли к выводу, что «политика практически всех внешних акторов в регионе зашла в тупик или застопорилась» и это дает возможность Балканским странам играть на противоречиях «великих держав», извлекая выгоду для себя. В связи с этим авторы доклада считают «чрезвычайно невыгодным» для стран региона делать ставку на одного из внешних игроков. С докладом РСМД, который будет обнародован на предстоящей неделе, ознакомился корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники антиправительственного митинга в Белграде (28 июня 2025 года)

Фото: Marko Djurica / Reuters Участники антиправительственного митинга в Белграде (28 июня 2025 года)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Главным преимуществом России на Балканах авторы доклада считают русофильские настроения немалой части населения, особенно в Сербии, Республике Сербской, Болгарии и Черногории. Россия, по их мнению, «разумно воздержалась» от противостояния планам государств региона вступить в ЕС, ибо такая цель, «учитывая несоизмеримость ресурсов, была бы недостижима». А вот расширение НАТО на Балканы Москва хотя и старалась предотвратить, но сделать этого ей не удалось.

В докладе РСМД отмечается, что начало СВО «резко сузило возможности Москвы проецировать силу куда-либо вне главной цели», и это привело к укреплению позиций Запада на Балканах.

Тем не менее картина «вновь радикально поменялась с приходом к власти в США Дональда Трампа», что вновь приоткрывает «окно возможностей» для России в регионе.

В связи с этим Москве рекомендуется «развивать связи с дружественной Сербией и Республикой Сербской, уделяя большее внимание “мягкой силе”», а также «грамотно развивать и русофильские настроения во властных кругах и обществе в Черногории, Болгарии и Греции».

Основу стратегии Евросоюза на Балканах эксперты РСМД видят в политике расширения, а в качестве приоритетов ЕС в регионе называют стабилизацию постконфликтной ситуации там и прекращение экспорта угроз безопасности в Евросоюз через этот регион.

В докладе делается вывод, что с началом украинского кризиса и усилением конфронтации Запада с Россией политика ЕС на балканском направлении значительно активизировалась, а расширение на Балканы стало для ЕС «геополитическим императивом». Высокий же уровень евроскептицизма в регионе Брюссель пытается компенсировать амбициозными планами. Так, в 2023 году был предложен План роста для Балкан, предусматривающий выделение странам региона до 2027 года €2 млрд в виде грантов и €4 млрд — в качестве займов.

Взамен Евросоюз требует от балканских государств привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС. Такого соответствия добились Албания, Северная Македония, Черногория и Косово. Присоединение же Сербии и Республики Сербской к внешнеполитической линии, предполагающей полное прекращение отношений с Россией, авторам доклада не представляется возможным.

В противоречие с целями Брюсселя на Балканах, как отмечается в докладе, в последние годы вошли региональные интересы Анкары.

С началом военных действий на Украине турецкая активность на Балканах «получила новое звучание», а балканское турне президента Реджепа Тайипа Эрдогана осенью 2022 года продемонстрировало «обновленные претензии Анкары на роль “дипломатического хаба” по решению политических вопросов в регионе».

Турция поддержала практически все коллективные региональные инициативы по обеспечению стабильности в регионе. Экономическое развитие Балканских стран стало краеугольным камнем турецкой балканской политики. А турецкая политика в регионе неразрывно связана с общим культурным наследием и прошлым. И если раньше Турция основную ставку делала на развитие отношений с отдельными странами и общественными слоями внутри Балкан, то в последние годы она перешла к стратегии расширения и интенсификации связей со всем регионом.

США, по оценке авторов доклада, могут быть заинтересованы в укреплении стратегической самостоятельности Балканских стран и выведении их из-под непосредственного контроля Евросоюза.

Эксперты считают «не лишенной оснований» точку зрения, что новая американская стратегия на Балканах может быть выстроена вокруг Сербии как центральной страны региона, а Белград рассматривается как один из главных партнеров США в регионе. При этом, несмотря на ориентированность новой американской администрации на экономический интерес, товарооборот США с Балканскими странами уступает товарообороту ЕС, Китая и в ряде случаев Турции.

В целом же в докладе делается вывод, что на фоне кризисных тенденций в политике расширения ЕС на Балканах смена руководства США дает странам региона надежду на повышение своего международного веса. Правда, эксперты оговариваются, что сейчас «речь идет лишь о потенциальных шагах новой американской администрации, тогда как никакие решения пока не приняты».

Взаимодействие Китая со странами Балкан, как отмечается в докладе РСМД, осуществляется по трем направлениям. Первое и основное — формат «16+1». Второе — взаимодействие в рамках инициативы «Пояс и путь». Третье — проекты в рамках двустороннего взаимодействия, которые, как указывают эксперты, «стороны не склонны афишировать, опасаясь санкций со стороны ЕС».

Китай рассматривает Балканские страны как своего рода окно для проникновения китайских товаров и капитала в Европу, а также как трамплин для дальнейшей экономической экспансии.

Наибольшее транзитное значение для Китая, по оценке авторов доклада, имеет Сербия, которая и является главным партнером Китая среди Балканских стран.

В заключение авторы делают вывод, что «политика практически всех внешних акторов в регионе во многом зашла в тупик или, по крайней мере, застопорилась, что открывает “окно возможности” для Балканских стран играть на противоречиях “великих держав”, извлекая выгоду». Поэтому, считают эксперты, «странам региона чрезвычайно невыгодно делать окончательный выбор в пользу одного из внешних игроков, поскольку это в одночасье избавит их от весомой части суверенитета и лишит широкого поля для маневра».

Геннадий Сысоев