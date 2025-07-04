УБРиР предлагает новым клиентам открыть бизнес на «Раз, два, три!»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям принять участие в акции «Раз, два, три!», чтобы сэкономить деньги и время на старте. При регистрации бизнеса через платформу reg.ubrr.ru можно бесплатно получить от УБРиР пакет услуг «Взлетай!» на один месяц и эквайринг с комиссией 0% – на два месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

«Акция «Раз, два, три!» поможет решиться на свое дело тем, кто пока еще только задумывается о нём. Через форму на нашем сайте можно зарегистрировать ООО или ИП и сразу открыть расчетный счет. Нашим новым клиентам мы бесплатно подключим пакет услуг «Взлетай!» на первый месяц. И предоставим услугу эквайринга с торговой уступкой 0% на два месяца. Мы уверены, что вести бизнес с УБРиР легко и просто, как на раз, два, три», — отметила Юлия Жукова, руководитель по развитию пассивных операций департамента корпоративного бизнеса УБРиР.

Пакет услуг «Взлетай!» – это бесплатные внутрибанковские переводы, 10 бесплатных межбанковских переводов (с 11 платежа — 71 рубль за штуку), переводы физлицам в УБРиР – бесплатно до 400 000 рублей, переводы физлицам в другие банки — 0,6 % до 300 000 рублей, внесение наличных в банкомате – бесплатно до 200 000 рублей.

Участник акции может подключить эквайринг с торговой уступкой 0% и терминалом банка (кроме кассы со встроенным эквайрингом) или мобильным приложением «Paykeeper» для смартфона совместно с устройством mPOS, вне зависимости от оборота средств за месяц. Тариф распространяется на все виды деятельности и действует два календарных месяца, включая месяц подключения терминала.

Кроме того, в подарок всем новым клиентам УБРиР полагается бизнес-карта с кешбэком. Для новых клиентов приветственный кешбэк составляет 100% в первый месяц. Предложения по кешбэкам регулярно обновляются. Например, прямо сейчас действует кешбэк 5% на АЗС. Всего по итогам июля можно будет вернуть до 6 000 рублей.

Акция «Раз, два, три!» проводится во всех городах, где присутствует ПАО КБ «УБРиР». Принять в ней участие могут новые клиенты, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период проведения акции с 16.06.2025 по 31.12.2025. Обо всех условиях акции и возможностях бизнес-карты УБРиР можно узнать на официальном сайте банка или в его отделении в вашем городе.

Акция «Раз, два, три!» не распространяется на случаи открытия счета юридическим лицам, в отношении которых введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

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