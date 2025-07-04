В Оренбурге арестовали азербайджанского «авторитета»

В пятницу, 4 июля, Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения азербайджанскому «авторитету» Зауру Шипилову (Заур Нахичеванский). Он заключен под стражу до 3 сентября 2025 года. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд уточняет, что Заур Шипилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Обвиняемому и его защитнику отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.

Заур Шипилов родился в Оренбурге в 1985 году. Он является сыном азербайджанского криминального «авторитета» Байрама Талыбова, которого расстреляли в 2006 году в Москве вместе с известным вором в законе Икметом Мухтаровым. Ранее «Ъ» сообщал, что Байрам Талыбов выполнял роль телохранителя при Икмете Махтарове.

Заур Шипилов долгое время жил в Турции. В 27 лет его «короновали» как «вора в законе». В 2015 году его арестовали с крупной партией героина. Он отсидел три года в вышел на свободу в 2018 году.

О задержании криминального авторитета стало накануне, 3 июля. Его упомянули в СМИ в материалах о задержании другого криминального авторитета — Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского). Бакинский был задержан в Москве, накануне. По данным «Коммерсанта», поводом стало нарушение правил пребывания в России.

Руфия Кутляева