В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

В микрорайоне Академический-2 Екатеринбурга появится улица в честь режиссера Алексея Балабанова. Она будет соседствовать с улицей, названной в честь другого режиссера с Урала, Ярополка Лапшина. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

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«Балабанов наш, догоняй Питер. Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение», — написал он на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

30 мая в Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову. Его намерены установить у Дворца молодежи на проспекте Ленина в мае 2026 года. В конкурсе на лучший проект памятника победил Мейрам Баймуханов. Он предложил изобразить режиссера сидящим в пустом вагоне трамвая.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург). В городской киностудии он начинал работать в 1980-х ассистентом режиссера. Его профессиональным дебютом в 1985 году стал фильм «Раньше было другое время». Позже Алексей Балабанов переехал в Санкт-Петербург. Режиссер наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.