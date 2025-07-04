Нижегородка получила условный срок за незаконный перевод валюты на 62 млн рублей

Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в совершении незаконных валютных операций (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) на 62 млн руб. в составе преступной группы. Советский райсуд назначил ей три года лишения свободы условно и штраф 1 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что с октября 2018 по март 2020 года подсудимая оказывала услуги по переводу денег на банковские счета иностранных компаний. Она представляла кредитным организациям с полномочиями агента валютного контроля документы, содержащие ложные сведения о фактически не исполненных договорах. С клиентов за перевод брали комиссию в пользу участников преступной группы.

В отношении остальных фигурантов дела выделены в отдельные производства.

Галина Шамберина