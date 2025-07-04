Из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко.

«Благодаря стамбульским договоренностям между Россией и Украиной, ещё одна группа российских военнослужащих вернулась на Родину. Особенно приятно сообщить, что среди них есть и наши ребята - двое контрактников, один из Перми, другой уроженец Первоуральска, Свердловской области, обращение по которому поступило ко мне от мамы, жителя Добрянки», — написал господин Сапко на своей странице в соцсети.

О произошедшем сегодня обмене военнопленными ранее сообщило Министерство обороны РФ: «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».