Долгострой завершился продажей

Власти столицы выкупили у Михаила Прохорова концертный зал в «Москвa-Сити». Девятиэтажный комплекс Sensorium Hall считается долгостроем, его не могут завершить больше десяти лет. Покупателем выступила АНО «Агентство творческих программ», которую создал московский департамент культуры. Агентство выкупило у группы «Онэксим» компанию «Фан Дженерейшн», на балансе которой и числится концертный зал. Проект прежних владельцев предполагал комплекс на 4 тыс. зрителей с разбираемой сценой и тропическим садом под крышей. Его оценивали в $200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажа актива связана с нерентабельностью концертных залов, считает партнер компания Triniti Consulting Александр Обуховский: «Выкуп этого концертного зала городской структурой оправдан. Культура — это история дотационная. Мы знаем, что до мартовских событий "Крокус Сити Холл" что-то зарабатывал, но все равно собственник нес убытки. Сказать, что концертный зал когда-либо где-либо может быть прибыльным мероприятием, достаточно сложно. Поэтому владение московской организацией требует вложений государственных или каких-то крупных фондов, как, например, большинство музеев. У таких зданий достаточно затратная эксплуатация, а без каких-то дополнительных функций окупаемость как минимум нулевая.

Этот концертный зал в "Сити" был целесообразен для собственника "Афимолл Сити". Но компания, когда инвестировала в торгово-развлекательный центр, от вложений в концертный зал благополучно отказалась. Конечно, и ковид, и прочие события повлияли еще хуже на посещаемость и окупаемость концертных залов. В составах многофункциональных комплексов они позволяют генерировать трафик, создавать узнаваемость места и прочие вещи. Но как отдельный бизнес это история не очень интересная».

Группа «Онэксим» решила строить Sensorium Hall в 2011 году. Столичные власти передали им участок в «Москва-Сити» через тендер в этом же году. Изначально застройщик планировал киноконцертную площадку на 2 тыс. зрителей. Вместе с этим здание вместило бы ночной клуб и фитнес-зону. Глава «Онэксим» Михаил Прохоров называл комплекс личным проектом. Завершить строительство компания пообещала в 2016-м. Позже сроки сдачи переносили. В 2019-м ответственный за проект девелопер «Фан Дженерейшн» заявил о смене концепции. Комплекс должен был вместить еще более масштабный ивент-холл и даже «пляжный клуб».

Новым владельцам, вероятно, выгодно сохранить концепцию, считает гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский: «Если здание спроектировано исключительно как концертный зал, скорее всего, ничего другого там сделать невозможно. Вопрос: как использовать вариативное помещение изнутри? Мы помним, что у "Олимпийского" архитектура осталась той же самой, при этом наполнение стало гораздо богаче.

Вопрос в том, насколько новые владельцы смогут внимательно изучить проектную документацию и усмотреть в ней какие-то дополнительные возможности».

В 2023-м Мосгосстройнадзор сообщал, что зал готов на 70%. На достройку комплекса, по оценкам экспертов, может потребоваться 4-11 млрд руб.

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Егор Парфенов