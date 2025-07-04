Комбинат в Татарстане выплатил 1,8 млн рублей долга по зарплате работникам

Предприятие «Челны-Мясо» вернуло более 1,8 млн руб долга по зарплате работникам после проверки прокуратуры. Зарплату не выплатили почти 50 работникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Прокуратура Тукаевского района в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства ООО «Челны-Мясо». С января по март этого года организация не выплачивала заработную плату на сумму более 1,8 млн руб 47 работникам. К тому же предприятие не выплатило компенсацию за несвоевременную оплату и не определило даты выплат.

На директора «Челны-Мясо» возбудили уголовное дело по статье о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), а также вынесли представление об устранении нарушений.

В результате следствия предприятие выплатило долг сотрудникам в полном объеме.

Виктория Паль