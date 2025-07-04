Суд приостановил работу банкетного зала, где отравились люди

Ленинский райсуд Перми рассмотрел дело об административном правонарушении ООО «Вайт Холл», касающегося нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6. КоАП). Как сообщает пресс-служба суда, ранее одноименный банкетный зал проверили сотрудники Роспотребнадзора по региону. Проверка началась после того, как после посещения объекта 21 житель города обратился к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты установили, что общество привлекало к работе не оформленный в ООО персонал, а также официантов, не прошедших профессиональную гигиеническую подготовку. Кроме того, в заведении не проводились ежедневные влажные уборки, а для дезинфекции использовался спирт неизвестного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работа ООО «Вайт Холл» решением суда приостановлена на 90 суток.