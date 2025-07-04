Пушилин подтвердил гибель четырех человек в Донецке после атаки ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ракетном ударе ВСУ по Петровскому району Донецка погибли четыре человека. Еще четверо мирных жителей получили тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести.

Господин Пушилин также подтвердил, что обстрел велся при помощи РСЗО HIMARS. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, заверил он.

Из-за удара по городу автоматически отключились шесть трансформаторных подстанций. Без света остались около 600 человек, сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин.