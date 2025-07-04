Жители Ульяновска просят Минприроды РФ создать ООПТ у городского озера

Инициативная группа защитников Шолмовского озера, расположенного в микрорайоне Свияга-10 Засвияжского района Ульяновска, направила в Минприроды РФ обращение с просьбой защитить находящийся в микрорайоне водный объект с прилегающими территориями от планируемой застройки и создать на этой территории особо охраняемую природную территорию федерального значения (ООПТ). Об этом они сообщили в Telegram-канале «Защитим озеро и Свиягу на Шолмова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Яфизова Фото: Эльвира Яфизова

В своем обращении огни отмечают, что на озере, имеющем непосредственную связь со Свиягой, и на прилегающей к нему территории обитают разнообразные виды фауны, в том числе — краснокнижные, среди которых особо отмечают поселившееся на этом озере семейство лебедей-шипунов.

Ранее, более года назад, они уже обращались к Минприроды РФ с подобной просьбой, но получили ответ, что для создания ООПТ местного значения им надо обращаться в местные органы власти. Однако, отмечают защитники озера, «на многочисленные обращения жителей о необходимости учета и охраны этих территорий власти направляют ответы, содержащие отсылки на невозможность проведения исследований в связи с тем, что участки с водными объектами находятся в федеральной и иной собственности», а также «отрицают наличие редких объектов природы» и ссылаются на отсутствие средств для проведения исследований, необходимых при создании ООПТ. При этом, отмечают жители, органы городской и региональной власти планируют строительство на этой территории жилкомплекса, что «ухудшает состояние окружающей среды», «противоречит нацпроекту “Экология”».

Как поясняют авторы обращения, они решили повторно обратиться к Минприроды РФ в связи с тем, что краснокнижные лебеди-шипуны уже второй год обживают это озеро, вывели потомство, а значит, нуждаются в защите.

Помимо просьбы о создании ООПТ инициаторы обращения просят установить на территориях около озера ограничения хозяйственной деятельности, в том числе — запрет строительства.

Андрей Васильев, Ульяновск